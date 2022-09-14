桃園榮民之家在中秋節活動上請辣妹熱舞、提振老人家的精神引發爭議，迫使安養院出面道歉，辣妹「奶蹭長者」、長者手捧胸部的畫面也受到外媒報導，不過多數外國網友回應沒有什麼好道歉的，認為老人家也有享樂權利，不少網友表示老年時也要入住有這類活動的安養院，甚至有人說想來台灣了。

桃園榮民之家在中秋節活動上請辣妹熱舞、提振老人家精神的事件受到外媒報導，外國網友熱烈回應，大讚安養院的活動。（圖／擷取自推特）

桃園榮民之家7日邀請辣妹為長者熱舞，慶祝中秋節，畫面顯示僅穿著比基尼的辣妹在一排坐著輪椅的長者前開腿、大跳脫衣舞，舞者更進一步在一名老人前抖胸，甚至抓起長者的手撫摸自己的胸部，鼓勵長者「摸我阿」，老人家也樂得雙手輕捧舞者的胸部，任由舞者上下磨蹭。

《紐約郵報》（New York Post）13日報導這起事件，指出影片中的其餘長者熱情地跟著鼓掌，似乎很享受活動。

報導也提到辣妹熱舞的活動在台灣受到部分人士撻伐，迫使安養院道歉，指出初衷只是為了讓長者感受到熱情與活力，對於表演者太過熱情、火辣的動作引發爭議感到遺憾，強調日後會更加謹慎。

《紐約郵報》發布這則新聞後引發熱烈迴響，推特上至今有超過5000人按讚，700多人留言，不過多數網友回應安養院沒有必要道歉，認為從現場長者的反應來看，至少老人家們很開心，只要沒有心臟病發，又沒有造成傷害。也有網友說，這可能是安養院長者們數十年來最開心的一天，能夠成為他們的美好回憶。

桃園榮民之家在中秋節活動上請辣妹熱舞、提振老人家精神的事件受到外媒報導，外國網友熱烈回應，有人甚至說想來台灣。（圖／擷取自推特）

桃園榮民之家在中秋節活動上請辣妹熱舞、提振老人家精神的事件受到外媒報導，外國網友熱烈回應，認為安養院沒什麼好道歉的。（圖／擷取自推特）

甚至有網友表示，希望以後入住有這類服務的養老院，如果養老院沒有經常請舞者來提振精神，自己可能會生氣，還有網友表示想來台灣了。

桃園榮民之家在中秋節活動上請辣妹熱舞、提振老人家精神的事件受到外媒報導，外國網友熱烈回應，稱想入住有此類活動的安養院。（圖／擷取自推特）

This is the nursing home I want to be sent to when I'm older! https://t.co/8gP1SI9DBo — Robert McKnight (@rob_mcknight) September 14, 2022

桃園榮民之家在中秋節活動上請辣妹熱舞、提振老人家精神的事件受到外媒報導，外國網友熱烈回應，有人說希望以後入住的安養院能經常舉辦此類活動。（圖／擷取自推特）

美國網路媒體「Barstool Sports」寫手包爾斯（Glenny Balls）撰文指出，如果有一天他住進養老院，而且必須坐輪椅，他可能會預想自己永遠不可能再享受脫衣舞了，這會讓他相當難過。他認為安養院的安排讓當天有個美好的結尾，雖然安養院最後道歉，但他很高興長者們有美好的一天。