民眾黨新竹市長候選人高虹安日前指控動物園淪動物地獄，更指出新竹市立動物園改建期間因為不當飼養導致鸚鵡受傷，隨後就遭臉書「農藝女孩看世界」挖出過去與鸚鵡合照時，用鐵鍊鎖住鸚鵡的照片。對此，高虹安回應當時狀況，並指出民進黨立委陳亭妃、高嘉瑜等人當天也在場，大家都有合照。

高虹安表示，當時會跟鸚鵡合照，其實是動保人士為了感謝立委對於動物保護的付出，因此在立法院舉辦動物保護優秀立委的頒獎典禮時，將一些接受過救援的鸚鵡帶到立法院，當天除了自己有跟被被鐵鍊鎖住的鸚鵡合照外，陳亭妃、高嘉瑜也有獲獎，也都一起與鸚鵡合照。

高虹安指出，一般帶寵物貓、寵物狗外出時，都需要繫上寵物繩，避免寵物亂跑或是被陌生人驚動而出現異常舉動，而鳥類因為會啄繩子的關係，因此才會改為使用鐵鍊，是很正常且是必須要做的保護措施。

高虹安強調，當天這些鸚鵡都是動保人士帶到現場的，怒批側翼進行攻擊時使用的言語，是對動保團體的不尊重，「這些看圖說故事的事情，真的可以少一點！」