無黨籍高雄市長參選人曾尹儷14日拋出「挺青留才」政見，針對設籍高雄市就學及就業的18到25歲青年，提供每人每月5000元「留才金」，希望激勵原設籍在高雄的青年，考慮留在高雄就學，並促進北漂就學青年返回高雄創業、就業，而經費來源則由中央與地方各分別負擔70％及30％。

曾尹儷針對高雄市可能面臨人口持續減少，加上青年人口日漸出走等問題，提出「挺青留才」政見，凡設籍於高雄市就學及就業中的18到25歲青年學子，每人每月可領5000元留才金，每年6萬最多可領4年，作為協助青年規畫留高雄升學及就業等自我投資基金輔助使用。

曾尹儷解釋，由於南北起薪差距大約是5000元，所以才會將留才金訂為5000元，其發放時間為4年，實施期間從2022年12月25日至2026年12月24日。預算部分，曾尹儷建議中央考量讓高雄先行示範試行，屆時中央補助70％，地方自籌30％，以高雄市18到27歲青年人數適合人口約22萬人，年總預算約132億，中央支出約93億元，而高市府則負擔39億元。

曾尹儷預期留才金不但可激勵原設籍高雄市青年考慮留在高雄就學，也可增進高雄地區高等教育機構的就學率，為高科技與高級服務業儲備在地人才。也達到促進北漂就學青年返鄉創業與就業的目的，另外，還能分擔中低收入家庭子女就讀學雜費或青年轉職技訓費用。