嘉義縣太保市一名剛出生3天男嬰，今凌晨突然嘴唇發紫，家人查覺不對勁，立即將男嬰送醫急救，但2個小時後仍宣告不治，今下午嘉義地檢署相驗，將釐清死因。
檢警表示，該名男嬰11日才剛出生，父母凌晨3點50分發現男嬰因不明原因出現肢體泛黃、嘴唇發紫現象，家屬緊急將男嬰送醫，清晨5點左右宣告不治，家屬十分悲痛，警方今上午也前往男嬰睡覺地方採證，初步檢視男嬰身體並無外傷，檢警將會同法醫相驗，釐清死因。
嘉義縣太保市一名剛出生3天男嬰，今凌晨突然嘴唇發紫，家人查覺不對勁，立即將男嬰送醫急救，但2個小時後仍宣告不治，今下午嘉義地檢署相驗，將釐清死因。
檢警表示，該名男嬰11日才剛出生，父母凌晨3點50分發現男嬰因不明原因出現肢體泛黃、嘴唇發紫現象，家屬緊急將男嬰送醫，清晨5點左右宣告不治，家屬十分悲痛，警方今上午也前往男嬰睡覺地方採證，初步檢視男嬰身體並無外傷，檢警將會同法醫相驗，釐清死因。
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