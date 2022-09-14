中秋連假後本土疫情攀升，今新增37人死亡，其中包括一名20多歲男性，曾接種3劑疫苗，9月9日喉嚨痛快篩陽性並視訊看診確診，當晚昏迷送醫 ，無呼吸脈搏、心律不整，10日搶救不治死亡，死因為新冠肺炎及心律不整。

今天公布37例死亡個案，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，34例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月17日至9月11日，死亡日期介於9月3日至9月11日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案包括一名20多歲男性，有心律不整病史、曾接種3劑疫苗，9月9日因為喉嚨疼痛不適，自行快篩陽性，當天視訊看診確診並開立症狀治療藥物，當晚被家人發現在家中昏迷，緊急送醫至急診已無呼吸脈搏，但心電圖顯示心律不整，當時PCR採檢陽性，Ct值10，插管急救仍病況惡化，不幸在9月10日過世，死因為新冠肺炎及心律不整。

另今天新增145例中重症個案，包括103例中症、42例重症。指揮中心統計，今年以來累計570萬8882例本土個案，包括中重症個案2萬5355例，其中9512名死亡；輕症比率為99.56％，中症佔0.25％，重症比例微幅下降，從0.20％下降到0.19％。