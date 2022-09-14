民進黨新竹市長候選人沈慧虹日前接受吳淡如podcast專訪，談她出身雲林農家，為分擔家計，一路苦讀考上公務員的「奮起故事」，該集節目上架短短一周下載次數就破15萬人次。沈慧虹表示，公務員歷練讓她知道眉角在哪裡，更是政策的轉譯器與實現器，能將民眾的意見化為實際可行的政策，她也談到未來將持續推動新竹輕軌、新設中小學等政見，將新竹帶往更好的方向。

節目中，沈慧虹向吳淡如分享，她是家裡長女，小學五年級就學會做菜、洗衣服，照顧兩個弟弟。雖然出身農家，但爸爸、媽媽辛苦工作供她讀書，認為「讀書就是嫁妝」，她更提及，當時念大學要繳交學費時，都是媽媽右手拿稻子換到的錢，左手就馬上給她，也讓她在大三就考上公務員普考。

沈慧虹表示，當時第一份工作是在台北市監理處，後來考上高考，分發到阿里山森林鐵路，實習後擔任奮起湖車站站長，更成為台灣鐵路史上第一位女站長。在台北市政府任職18年後，沈慧虹又至交通部公路總局任職，2014年因緣分被推薦給林智堅市長，在新竹高鐵站摩斯漢堡面試，這一小時就讓她在新竹待了8年。

而這30年的公務員經歷，也讓沈慧虹深知做事的眉角，再多想一點、多做一點。對於新竹未來的建設，沈慧虹表示，新竹市是個新舊融合的城市，出生率高、收入高，因此教育也是她重要政見之一，除了過去已新建兩所學校，未來她也提出要新建一所中小學，解決就近入學問題，並以「教育平權」為目標，提供多元課程、雙語課程等讓孩子有選擇。

沈慧虹強調，希望讓所有新竹的年輕人，不管是在竹科工作、從小在這裡長大，或從外地返鄉，都在新竹找到歸屬與認同。她也強調，她就是最好的轉譯器、實現器，可以將市民意見化為實際可行政見，帶領新竹更往前走。