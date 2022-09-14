縣長楊文科（中）和教育局長楊郡慈（中右）與7位全中運跆拳道得牌選手，邀全國好手參加全國中等學校跆拳道錦標賽。（羅浚濱攝）

今年全中運跆拳道得牌選手表演側踢，力道強 勁，動作凌厲，在10月全中錦和明年全中運都有機會奪牌。（羅浚濱攝）

新竹縣主辦明年全中運，各比賽場館陸續展開整修，做為職籃新竹攻城獅隊主場的新竹縣立體育館，是跆拳道指定場地，將先主辦110學年度全國中等學校跆拳道錦標賽，縣長楊文科14日邀「亞洲鈴羊」紀政宣傳，提前為縣內選手熱身熟悉場地，期全中運爭取更好成績。

楊文科表示，今年全中運新竹縣摘下16金14銀28銅成績，59面獎牌創歷年最高，跆拳道則拿到1金2銀3銅，110學年度全國中小學校跆拳道錦標賽，10月5日到10日將在新竹縣體育館登場，做為明年全中運的前哨戰，提供給全國選手達到「以賽代訓」的成效。

擔任希望基金會董事長的紀政說，以前在光復節舉辦省運會，她是新竹縣代表隊選手，參賽3次省運會，之後參加亞運，聽到楊文科縣長介紹新竹縣運動選手參加全國賽事得前3名，每月有培訓補助金，讓她感到「新竹縣選手好幸福！」「楊文科是重視運動教育的好縣長！」

在中華中小學跆拳道聯合總會長林德昭，感謝楊文科縣長積極協助辦理，提供優質場地，由於賽期在疫情舒緩後，參賽人潮逐漸回溫，包含工作人員、參賽選手教及練預計達到3600人。

教育局長楊郡慈說，全國中等學校跆拳道（品勢競技）錦標賽分國中組品勢、高中組品勢、個人品勢、對打項目、男女混合雙人及團體品勢等6大組別，參賽選手預計有2000人，竹縣有60位選手出賽，比賽期間會有電視轉播服務。

今年全中運跆拳道獲金牌的黃田鑫、銀牌羅雅薰、銅牌姜秉辰、謝宣浩、吳瑞銘、雲煒宸、葉皓鈞等7名竹縣跆拳道小將，在會中表演側踢、高壓踼及迴旋踼等跆拳動作，腳踼在手板上發出「趴！趴！」聲響，力道強勁，動作凌厲。楊郡慈指這些選手 在10月全中錦和明年全中運都有機會奪牌。