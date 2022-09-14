Uber Eats與全聯自有調理品牌「美味堂」今（14）日公布11款限時獨賣「滷味」即食商品，銅板價位讓消費者隨點即享受、更是家庭加菜、夜貓解饞的好選擇。

9月16日至9月29日期間，Uber Eats與全聯一同「滷」獲消費者味蕾，在Uber Eats App上推出限定11款滷味品項包含金錢牛肚絲、香滷蛋、秘製鴨翅、秘製雞胗、椒麻滷牛筋、滷味拼盤、豬耳頭皮絲、爆汁豆干切、懷古滷味組合、煙燻雙拼、冰脆土豆。並且推出二重優惠，除了包裝上的限量優惠貼紙中獎率100％外，活動期間內於全聯實體門市、全聯小時達、Uber Eats上的全聯活動商家，購買「美味堂｜Uber Eats限時獨賣商品」任一款商品，掃描商品上的QR Code登錄發票即可抽Uber Eats優惠序號、全聯小時達購物金等，最大獎為10,000元的Uber Eats優惠序號，可使用於Uber Eats App上全聯活動商家。

Uber Eats 與全聯福利中心合作，共同推出的「美味堂｜Uber Eats限時獨賣商品」精選11款熟食調理滷味，包含爆汁豆干切平價45元，以老滷汁入味加以煙燻醍香的豬耳頭皮絲、金錢牛肚絲、椒麻滷牛筋，秘製鴨翅、秘製雞胗等網友熱銷款，CP值很高的滷味拼盤，以及懷古滷味組合以老滷配合中藥煉製的魅力讓主婦網紅、生活美食YouTuber紛紛開箱試吃，網路好評不斷，也加碼推出全新的糖燻雙拼、冰脆土豆。而份量適中、價格平實、冷熱皆可即食的特色緊抓年輕人和青壯家庭消費者的喜好，為正餐加菜、宵夜點心的好選擇。

Uber Eats限時獨賣11款美味堂滷味，在第一重優惠中的9月16日到9月29日活動期間，消費者撕開包裝上的限量優惠貼紙後即可得優惠序號，中獎率100％；頭獎為Uber Eats優惠序號500元，共1,000名；貳獎為300元 Uber Eats優惠序號，共3,000名；四獎為100元 Uber Eats優惠序號，共20,000名，數量有限，送完為止。

第二重優惠為消費者在活動期間內於全聯實體門市、全聯小時達、Uber Eats全聯活動商家，購買美味堂Uber Eats限時獨賣商品任一款，掃描包裝上的QRCode登錄發票即可抽Uber Eats優惠序號、全聯小時達購物金等（1張發票限1次抽獎機會），最大獎為Uber Eats 優惠序號10,000元。貳獎共2名，分別可獲得Uber Eats優惠序號5,000元。