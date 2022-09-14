民進黨新竹市長參選人沈慧虹14日辦記者會，宣布「魔法小虹號幸福出發」開跑，從9月17日起，將邀請國內外知名表演團體，於新竹市各區舉辦共5場親子活動，她說過去8年致力藝文平權，也認為藝文教育應從小扎根，不應因地理位置受限，培養孩子成為未來藝術表演最好的觀眾。

沈慧虹14日在市議員李妍慧、曾資程、陳建名、劉康彥、鄭美娟、施乃如，議員參選人林盈徹、劉彥伶、楊玲宜陪同下開記者會，請到台灣第1個專業馬戲團隊「FOCA福爾摩沙馬戲團」，演出暨奇幻劇作《潘朵拉的盒子》，孩子們反應熱烈，現場歡笑聲不斷。

沈慧虹說，過去竹市缺乏文化活動，家長、小朋友要搭1個多小時的車，才能到台北、台中看表演，但她相信孩子參加藝文活動的權利，更不能因為家庭環境、地理位置而受限。

沈也說，過去8年來，和市府團隊推動仲夏藝文季、兒童藝術節、兒童影展等藝文公演活動，就是要讓每個孩子都有享受藝術文化的權利。

這次沈慧虹推出「魔法小虹號」幸福列車，請來國內外知名的表演團隊，將在各區都辦1場親子活動，首場將於9月17日由FOCA福爾摩沙馬戲團在孔廟廣場演出。

另外4場，分別於9月24日由紅鼻子馬戲團於關新公園演出；10月1日舞鈴劇場於天公壇公園演出；10月15日FOCA福爾摩沙馬戲團於原牛埔夜市演出；10月22日紅鼻子馬戲團於南寮貝殼公園演出。