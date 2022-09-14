年底選舉僅剩兩個多月，民進黨9月下旬啟動「輔選列車」，由行政院長蘇貞昌率領部會首長跟執政7縣市首長到各縣市輔選，民進黨高層今表示，輔選列車主軸將以「執政政績及對台灣發展未來路線及願景」為訴求。至於這趟「輔選列車」是蘇貞昌閣揆保衛戰還是畢業之旅，備受關注。

黨內高層今指出，民進黨九合一選舉輔選列車會以行政團隊為主，蘇貞昌率領部會首長，民進黨執政7縣市長是主角，類似上次公投說明會形式，下鄉到各選區，向基層民眾說明民進黨執政政績及對台灣發展未來路線及願景。

被問到前新竹市長林智堅是否也會復出？黨內高層表示，「該出場也要出場」。

黨內高層說，「輔選列車」目前規劃一個縣市至少一場，時間訂在9月下旬開動，一直開到10月，就是為了讓這次選戰有一個主軸，不要整天罵來罵去，畢竟還是有中間理性選民，希望看到選舉談政策及政績比較實在，輔選列車可以讓選民透過此行動計畫，了解民進黨的政績及未來願景，「民進黨對自己執政是有信心的」。

此外，民進黨上一屆縣長李進勇連任失利，民進黨今天首場行動中常會在雲林召開；黨內高層表示，行動中常會第一站開到雲林是有其意義，因為雲林縣長選舉，民進黨有相當機會，過去蔡英文總統兩次都拿到六成選票，去年公投投票率雖然不高，卻也贏很多，且立委兩個都是民進黨籍。

他表示，現任執政的張家，政治色彩非常重，沒有太多執政績效，民進黨參選人劉建國很有志氣、很有魅力，因此把首場行動中常會特別安排在雲林，象徵這次選戰，雲林列為民進黨目標縣市之一。