美國公布8月消費者物價指數（CPI）高於市場預期，市場預估聯準會（Fed）恐積極升息，帶動美元指數大漲1.4%、創下2020年來最大漲幅，引發亞洲貨幣沉重賣壓。美國財經媒體指出，新興亞洲國家的外匯存底急遽減少，市場憂心各國央行缺乏阻貶貨幣的銀彈，亞幣恐有續貶風險。

美國通膨壓力爆表，市場預期美國聯準會（Fed）繼續升息，衝擊亞幣全面跳水，包括新台幣貶破31元至3年低點、日圓再度叩關145價位逼近24年低、韓元再探13年新低等。

美國財經媒體報導，渣打銀行數據顯示，大陸除外的新興亞洲國家，外匯存底覆蓋月數已降至約7個月，創下2008年金融危機以來新低，年初該指標為10個月，在2020年8月時更達16個月，代表開發中市場的阻貶火力正在減弱。

渣打東南亞外匯研究主管Divya Devesh警告，新興市場外匯存底枯竭，此惡化趨勢顯示，這些國家的央行，未來干預穩匯的效果將更為有限。

數據顯示，泰國外匯存底占國內生產毛額（GDP）的比例降幅最大，其次是馬來西亞與印度。渣打指出，印度可用於進口的外匯存底跌至9個月，菲律賓8個月，韓國剩7個月，印尼6個月，馬來西亞則不到4個月。

報導提到，新興亞洲國家外匯儲備下降的原因，還包括強勢美元下，央行所持有其他貨幣幣值縮水的因素。