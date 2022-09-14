南庄鄉向天湖是賽夏族人世居的美麗花園。（謝明俊攝）

泰安鄉是泰雅族居地，擁有美麗的竹林。（謝明俊攝）

秋意悄悄屆臨，正是遊覽苗栗縣原民部落的最好季節，苗栗縣政府原民中心舉辦的原鄉部落體驗活動又將上場，今年特別以泰安鄉及南庄鄉的泰雅族和賽夏族文化背景，生活習俗，陪著遊客一覽部落美麗風景，包括南庄鄉鬼斧神工的神仙谷、泰安鄉竹林祕境、賽夏族的山林生活等，讓大家體自體驗不同的原民部落風情。

縣府原民中心主任蔣意雄指出，苗栗原鄉中的泰安鄉及南庄鄉，族群多為泰雅族及賽夏族，擁有渾然天成的自然景致和人文歷史，除了風景迷人外，更蘊藏了深厚的原住民文化，成為當地的一大特點。在遊程中跟著部落解說員的腳步走訪部落，透過解說了解部落文化與生活足跡，體驗族人及原民祖先的生命智慧，深入了解這塊豐饒土地的故事。

今年縣府共規劃6梯次，依序推出南庄鬼斧神工神仙谷原鄉體驗、泰安泰雅獵人與樹─泰安部落文化之旅、南庄、泰安苗栗新中橫─賽夏┼客家之文化原鄉秘境、泰安竹林秘境古道行、南庄賽夏山林生活文化生態體驗、10月22日泰安LOKAH！泰雅部落文化饗宴等。

這項原鄉部落體驗活動即將開放線上報名，各主題將於在9、10兩月舉行，全部體驗活動皆聘由部落原住民解說員帶您走訪解說，名額有限，請把握機會喔！為配合疫情所需，凡參加旅行團的旅客，18歲以上民眾需出示3劑COVID-19疫苗接種證明(小黃卡、數位疫苗證明、健保卡、國外接種疫苗證明)，6至11歲兒童需出示接種疫苗證明。未施打3劑疫苗的旅客，可以48小時內之快篩陰性證明代替。