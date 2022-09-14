臺灣NB品牌雙雄華碩(2357)及宏碁(2353)因應遠距辦公及教學趨勢，近年積極在Chromebook產品爭取市占率及心占率！根據最新市調資料顯示，宏碁Chromebook產品線在泛歐市場於教育領域、商用領域及消費領域領先業界，今年第二季分別以28%、44%及31%市占率榮登第一，成為泛歐地區Chromebook市場銷售三冠王。而華碩今天則是宣布，為縮短教育落差，捐贈70台Chromebook予桃園市仁和國中，協助校方結合數位科技與雙語授課。

宏碁長期耕耘Chromebook市場提供多元尺寸的產品，遠距辦公及教學趨勢持續推升電腦出貨量，一家多機的使用需求也同時提升消費領域的銷售。今年全新發表的Acer Chromebook Vero 514更為宏碁在環保系列產品增添生力軍，除了全機大量採用再生材料外，外包裝則是90%再生紙製成，提供消費者及企業用戶多一種選擇，同時也體現宏碁致力於永續發展的承諾。

華碩ASUS Chromebook Detachable CZ1 (CZ1000)採螢幕、鍵盤可拆卸設計，做為筆電或平板雙模式使用，搭配可收納式觸控筆與觸控螢幕，幫助學生選擇喜歡的方式筆記重點與課堂互動；四周橡膠防撞條、符合美國軍規MIL-STD-810H標準，學生反饋即使帶出教室或上體育課，也不擔心碰撞或掉落，耐用堅固。

專為教師準備的ASUS Chromebook Flip C436，輕薄時尚、擁有360度ErgoLift可翻轉螢幕轉軸，筆電/直立/帳篷/平板四大模式隨教學情境靈活調整，當老師在課堂間走動，能以單手拿取筆電，另一手觸控操作，輕鬆直覺，教學效率大幅提升。