眾所矚目的iPhone 14系列即將開賣，除了電信三雄大推優惠搶市，發卡銀行也沒錯過這場3C年度盛事，目前包括兆豐、國泰、中信及星展等銀行，皆推出刷卡購機滿額回饋方案，其中回饋率最高當屬兆豐金(2886)旗下兆豐銀行，以單筆分期刷滿2萬元送500元以及滿4萬元送1200元的3%回饋率居冠，倘若搭配「宇宙明星BT21信用卡」的2.1%回饋無上限，以購買4萬元新機為例，等於可以再賺840元，總計抱回2040元刷卡金回饋，還能同享指定通路購機最高12期0利率優惠！

兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲表示，考量iPhone14最低定價為2萬元起跳，也觀察到去年有高達42%優惠兌換率落在4萬元回饋級距，因此今年主推分期優惠便是採用這兩款門檻，讓卡友可以輕鬆分期賺回饋。此外，兆豐銀行也觀察到去年(2021年)除了主要購機族群集中在4字頭年齡層，較前年(2020年)主要集中在3字頭更為年長外，高單價手機的主要刷卡購買者也呈現分布在60歲以上退休族群，占比高達40%，顯示退休族群不僅經濟更寬裕，也更願意買好手機來犒賞自己。

除了優惠大撒幣，各家發卡行今年也與眾家購機通路配合，如國泰主攻APPLE直營店、神腦國際等4家通路，中信則有欣亞數位、大同3C等9家通路，兆豐銀行也看準商機，購機通路一舉從去年7家擴充到10家，包括STUDIO A、Straight A、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大（含myfone購物網）、台灣之星、亞太電信、震旦通訊、神腦國際及德誼數位全都適用，活動期間也有別於目前市面上銀行公告優惠大多到9月底，兆豐刷卡分期購機優惠可適用到今年底，讓蘋果迷能有更寬裕的時間，入手最心儀的iPhone14款式。

由於高價手機價值不斐，拿到新機難免會擔心失竊或損毀，對此兆豐銀行也提醒民眾，如果每個月手機的行動電話帳單都由兆豐世界卡自動扣繳，卡友將可獲得每次19,150元、每年最高31,900元的手機保險保障，倘若手機意外損壞或被偷竊，在事故發生的90天內都可以向保險公司申請理賠，讓民眾在使用手機時能更多一層保障，即便換購高價手機也能相對安心。