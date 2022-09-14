南韓政府當局周三表示，在接受違反隱私法的指控之後，決定對Alphabet的谷歌和臉書的Meta平台處以鉅額罰款。
南韓個人資訊保護委員會在周三發出聲明，對谷歌處以692億韓元(約5000萬美元)，對Meta處以308億韓元(約2200萬美元)。
谷歌和Meta都沒有提出評論。
隱私委員會說，這些公司在收集和分析使用者行為資訊以推斷其興趣，或將這些數據用於客製化廣告之時，沒有明確告知使用者，也沒有事先徵得使用者的同意。
南韓政府當局周三表示，在接受違反隱私法的指控之後，決定對Alphabet的谷歌和臉書的Meta平台處以鉅額罰款。
南韓個人資訊保護委員會在周三發出聲明，對谷歌處以692億韓元(約5000萬美元)，對Meta處以308億韓元(約2200萬美元)。
谷歌和Meta都沒有提出評論。
隱私委員會說，這些公司在收集和分析使用者行為資訊以推斷其興趣，或將這些數據用於客製化廣告之時，沒有明確告知使用者，也沒有事先徵得使用者的同意。
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