端子廠胡連(6279)因美系電動車廠及大陸車廠訂單暢旺及轉投資連接線廠上河工業營收挹注，8月合併營收6.21億元，創下單月歷史新高，從目前訂單來看，胡連表示，未來幾個月營收可望與8月相近，今年合併營收可望逾60億元，下半年毛利率可望緩步回升，單季合併毛利率區間約在30%到35%，法人預估，胡連今年合併營收可望上看63億元，創下歷年新高。

大陸車廠自6月起全面解封復工後訂單快速增溫，加上認列上河工業營收，推升胡連8月合併營收達6.21億元，月增18.47%，年增65.42%，創下單月歷史新高，累計前8月合併營收為38.88億元，年增26.76%。

儘管歐美市場籠罩在通膨升息陰霾之下，且大陸整體經濟不佳，不過胡連訂單相對穩定，胡連表示，未來幾個月營收預估與8月相近，第4季會略優於第3季，全年合併營收可望逾60億元，法人預估，胡連今年合併營收可望上看63億元，創下歷年新高。

在毛利率方面，胡連今年毛利率受上半年高銅價影響不小，第2季合併毛利率下滑至27.8%，累計上半年合併毛利率約29.84%，不過6月後銅價急跌，雖然高單價銅材料一直影響到8月，但8月以後毛利率有望緩步回升至30%以上，胡連預估，第3季及第4季單季合併毛利率有望落在30%到35%間，擺脫上半年谷底，下半年合併毛利率可望略優於上半年。