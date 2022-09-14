《日經亞洲評論》（Nikkei Asia）周三援引知情人士報導，蘋果明年推出的新一代iPhone手機和Macbooks電腦擬採用台積電最新的晶片生產技術。

報導指出，目前正在開發的A17行動處理器將採用台積電的N3E晶片製造技術進行量產，預計於明年下半年推出，最快明年第二季就能問世，將用於2023年發布的高階版iPhone 15手機。

此外，Macbooks電腦使用的新一代處理器也將採用台積電的N3E晶片製造技術。

目前iPhone 13系列手機全採用A15處理器，蘋果在上周的秋季新品發表會上宣布iPhone 14、iPhone 14 Plus仍採用A15晶片，而高階版iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max則採用最新的A16晶片。

台積電掌控全球約54%的晶圓代工市場，其主要客戶包括蘋果、高通等重量級科技公司。

蘋果和台積電尚未回應媒體置評請求。