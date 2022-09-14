2022跨聯盟籃球邀請賽本周六（17日）起在台北和平籃球館進行11天精彩賽事，台灣運彩xT1聯盟上季亞軍台中葳格太陽，希望透過這次邀請賽整合團隊戰力，為新賽季做好準備，新秀董永全也希望能幫家鄉球隊打出好成績。

台中葳格太陽上季賽總冠軍賽不敵高雄全家海神，今年季外總經理汪蔚傑重新整軍，教練團及球隊陣容都做調整，一口氣網羅盧冠軒、溫立煌和張家榮3位即戰力，還在選秀會挑中台灣師大隊長董永全，球隊陣容老、中、青三代都有，新陣容就差整合到位，求戰若渴的太陽期待透過跨聯盟邀請賽，發揮以賽代訓的效果，汪蔚傑表示：「我們身為台中球隊，有時想約場練習賽都很難，這次的跨聯盟邀請賽剛好給了我們一個絕佳的整合機會。」

今年選秀汪蔚傑首輪指名台灣師大前鋒董永全，看中董永全投、切、傳三位一體的全能身手，與太陽無私的團隊球風完美契合，而面對跨聯盟邀請賽，董永全早已磨拳擦掌，他豪氣說：「邀請賽機會難得，只要跟我同位置的球員，我都想挑戰看看，其中我最想挑戰的是現在效力台銀的學長簡家暐，我們常常視訊，已經相約在邀請賽好好尬一下，我有信心擊敗他。」

首屆跨聯盟邀請賽，董永全給自己的數據表現目標設定在每場10籃板，並做好教練交代的工作，全力助隊奪勝，T1新賽季開打前，他要從現在87公斤增重到90公斤，再透過重訓把身體練得更厚實，提升自己在職籃賽場的對抗強度。

老家就在台中的董永全，結束大學「北漂」生活，順利加盟台中葳格太陽，如願在職籃生涯回到家鄉發展，董永全笑說：「能夠回家打球，很開心也很興奮，而且我家就在練球場館旁邊，現在練完球還能回家和爸媽吃頓飯，真的超棒！」