警方迅速追捕到案，將熊姓男子移送法辦。（翻攝畫面）

警方迅速追捕到案，將熊姓男子移送法辦。（翻攝畫面）

松山區日前傳出街頭隨機性侵，蔡姓男子被收押，引發社會安全網漏洞的討論。松山派出所13日陸續獲報，有男子騎腳踏車徒手觸摸性騷擾，警方調閱監視器後，迅速鎖定34歲熊姓男子涉案，並於13日下午在延壽街盤查到該男子，並帶返派出所調查，經查他當天連續以徒手襲臀、襲胸方式性騷擾6名被害人。

松山分局松山派出所13日12時47分至下午2時許，陸續接獲民眾報案，稱遭1騎乘腳踏車的不明男子徒手觸摸性騷擾，立即派員到場查處，另調派人員調閱監視器畫面，迅速鎖定犯嫌特徵，由分局勤務指揮中心同步通報各單位線上警力加強攔檢盤查。

警方火速於下午3時30分在松山區延壽街371號前追緝34歲犯嫌熊男到案。據了解，熊男無業且居無定所，13日中午騎乘竊取的YouBike單車，自光復北路11巷口往八德路四段、東寧路至市民大道，沿途以徒手襲臀、襲胸方式性騷擾6名被害人。

鑒於熊嫌恐涉及其他性騷案件，為求審慎，松山警方通報婦幼警察隊清查，經查，熊嫌確於9月8日起至13日止，於北市涉及多起性騷擾案件，均為騎乘腳踏車隨機觸摸被害人。

警詢後，全案依違反性騷擾防治法及竊盜罪嫌送北檢偵辦，並建請聲請預防性羈押或核發強制處分命令，以強化約制作為。其他性騷部分刻正由婦幼隊徹查並報請婦幼專責檢察官指揮偵辦。