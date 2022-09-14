鄭南榕基金會執行長劉璐娜（左起）、台灣教授協會副會長陳俐甫、立委羅致政等人14日舉行「平庸也不該邪惡一侯友宜請向鄭南榕家屬道歉」記者會。（姚志平攝）

鄭南榕之女鄭竹梅昨(13)日稱當年警方在針對鄭南榕時，其實有擬三個不同的處理方案，但當時為現場指揮官的新北市長侯友宜卻選擇最激烈的方案來抓她爸爸；對此民進黨新北市長林佳龍表示，侯友宜有責任釐清真相，更稱侯友宜若是尊重言論自由，「當時就不應該攻堅去抓人，導致鄭南榕自焚」。

有媒體指出，對於鄭竹梅的說法，侯市長方面都不回應，並說尊重其他人的觀點，侯辦則稱是政治操作；對此林佳龍表示，政治操作這種講法是口水，我們就不予理會。

他說，最重要是因為促轉會有開放政治檔案，所以鄭竹梅看這些包括警政署的檔案，才發現有新的事證，當時鄭南榕自焚之前，警政署的方案有三個，一是勸離、二是不去攻堅、三才是衝進去抓人，而侯市長當時是現場指揮官，他竟然選擇最激烈的方式鎮壓。

林佳龍表示，鄭南榕是良心犯，是主張言論自由的異議份子，這樣還要去把他致之於死嗎？」，這點家屬有權去了解真相，當時侯市長是怎麼做這個決策的，很多受害者家屬都想要了解真相，侯市長有責任釐清真相。

他指出，特別是有新事證出現也要來面對，這不是選舉到了又在吵過去議題，-而是當事人家屬一個很合理的請求，侯市長應該要回應，不要再講說尊重每個人的言論自由，如果真的尊重每個人言論自由，「侯市長當時就不應該攻堅抓人，導致鄭南榕自焚」。

另外有媒體提到，有台灣佳麗去馬來西亞參加活動，結果被中國打壓，不讓台灣的佳麗上場，只能在台下落淚；對此林佳龍說，中國對台灣的打壓，是要沒收我們的主權，主權就是產權，主權才能保障人權，所以這也是為什麼我們要抗中保台。

他表示，當台灣的所有權是中共的，中國在國際上就可宣稱台灣是它的，我們的民主發展到今天，台灣是所有台灣人的，台灣要從世界的台灣，邁向台灣世界好，如果台灣人奮鬥到今天，結果主權是中國的，它就可以合法在國際上阻止台灣參與國際組織跟活動。

林佳龍強調，所以一個小事情也告訴我們，大家必須團結抗中保台 ，在關鍵時刻，特別是有民意基礎的民選官員或代表，他們的立場就很重要，自己很清楚表達，如果當選新北市長，在涉及台灣主權的議題上，一定不會模糊或是犧牲台灣主權，「因為沒了主權就沒產權，更沒人權」。