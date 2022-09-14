崔汝珍(左起)、李昭娟兩人在《閨密的背叛》是對立的關係。（中天娛樂台提供）

崔汝珍在《閨密的背叛》展現她的好身材。（中天娛樂台提供）

崔汝珍在劇中謀劃殺害好友以搶奪她的愛人。（中天娛樂台提供）

近年復仇劇深受歡迎，尤其灑狗血的橋段讓觀眾看得相當過癮。在韓國引起不少討論的復仇劇《閨密的背叛》（原名：基督山小姐），由實力派演員李昭娟、崔汝珍主演，講述吳河拉（崔汝珍飾）因愛上好姊妹高恩祖（李昭娟飾）的未婚夫，進而謀殺好友，面對好友的背叛，改名換姓的高恩祖就此踏上復仇之路。

這次飾演反派的崔汝珍坦言，角色人設太過目中無人，讀劇本時不斷起雞皮疙瘩，讓她一度想棄演，「我也想演一些對人溫暖、善良的角色，但這角色完全相反。」此次和好閨密李昭娟合作，讓崔汝珍相當高興，兩人開拍前都不知道彼此被選上。

崔汝珍和李昭娟劇中是對立關係，原本2人喜歡一起運動、喝茶，但拍攝期間刻意疏遠彼此。有場李昭娟狠瞪崔汝珍的戲，崔汝珍笑說第一時間很受傷，下戲後撒嬌抗議，「怎麼能用這種眼神。」李昭娟開玩笑回：「那把眼睛捅了吧。」2人很投緣，在很多事情上都能產生共鳴，李昭娟還曾對她說：「如果一輩子要自己過的話，我們一起生活吧！」

模特兒出身的崔汝珍，擁有176公分的高挑身材，在韓國更被稱為「8等身美女」，在劇中也不吝大秀身材。她經常在社群分享運動健身日常，像是鋼管舞、衝浪、打高爾夫球等，甚至還有教授Zumba。她分享曾經2個半月內要記50首舞蹈，「當時一整天都跳舞，體脂肪率一度掉到了6％。」之外，她近期因參加足球的綜藝節目，使得她下半身變得相當結實。

由崔汝珍、李昭娟主演的《閨密的背叛》明（15）日起週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出。