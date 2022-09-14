陸企「上海國微思爾芯公司」在台設立「思爾芯科技公司」，去年透過陳姓負責人在台從事挖角高科技人才，涉嫌違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》。台北地檢署今指揮調查局新北市調查處兵分3路搜索，並約談陳姓被告到案。

據網路資料指出，上海國微思爾芯技術股份有限公司成立於2004年01月，簡稱國微思爾芯（S2C），自專注於集成電路EDA領域。公司業務聚焦於數字芯片的前端驗證，服務於人工智能、超級計算、圖像處理、數據存儲、信號處理等數字電路設計功能的實現，廣泛應用於物聯網、雲計算、5G通信、智慧醫療、汽車電子等終端領域。

國微思爾芯公司總部位於上海，並建立了全球化的技術研發與市場服務網絡，該公司在大陸深圳、西安、香港、台灣、日本東京、韓國首爾及美國聖何塞等地，均設有分支機構或辦事處。

調查局新北市調查處獲報，指陸企「上海國微思爾芯技術股份有限公司」多年前以僑外資名義在新竹縣竹北市設立「思爾芯科技公司」，資本額為1億元。

思爾芯科技陳姓負責人，去年在台高薪挖角高科技人才，調查局懷疑他涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第40條之1第1項「大陸地區之營利事業或其於第三地區投資之營利事業，非經主管機關許可，並在台灣地區設立分公司或辦事處，不得在台從事業務活動」。檢調今執行搜索3處，訊問陳姓被告。