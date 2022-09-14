英國國家統計局(ONS)周三指出，英國八月消費者物價指數(CPI)年增幅度意外地降至9.9%，低於七月的近40年高位10.1%。而路透調查經濟學家此前對八月的預測為10.2%。

八月的CPI為月增0.5%。

ONS說，汽車燃料成本的下滑，是通膨能降溫的主要原因。

周三的數據或許可以稍微緩解英國央行(BoE)的壓力，該行正在應對全球主要經濟體最火熱的通膨。

八月扣除能源、食品和菸酒的核心CPI，為年增6.3%，持平於路透的6.3%預期。