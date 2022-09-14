全國營造市場缺工、缺料問題嚴重，外島地區更受到嚴重影響。金門縣長楊鎮浯今偕連江縣副縣長王忠銘等人拜會行政院工程會主委吳澤成（中）尋求協助。（金門縣府提供）

全國營造市場缺工、缺料問題嚴重，外島地區更受到嚴重影響，金門即有多項中、大型公共工程流標。金門縣長楊鎮浯今偕連江縣副縣長王忠銘等人拜會行政院工程會主委吳澤成尋求協助，希望盡快研礒有效解套方案，以提高廠商投標的意願。

金門縣府說明，近年來在前瞻計畫陸續推動與台商相繼回流下，大量工程案釋出影響營造市場供需，再加上疫情、俄烏戰爭因素，讓全國營造市場缺工、缺料問題嚴重，直接影響地區部分具指標性之中、大型公共工程的發包作業，帶來工進嚴重落後的問題。

楊鎮浯今天偕立委陳雪生、陳玉珍委員辦公室主任董志謀、連江縣副縣長王忠銘、縣議長張永江等人拜會公共工程委員會主委吳澤成，希望獲得中央實質協助，讓地區的公共建設能迎頭趕上。

會中決議就金馬2縣提供的資料，就實際可行的方向和對策，再做進一步訮議，目標是針對現況訂定可行的解套方案，並以提高廠商的投標意願為目標。

金門縣政府工務處指出，金門相較台灣本島受限於地區營造環境封閉、營造廠商承包公共工程胃納量有限和承攬能量趨於飽和，造成廠商投標意願低落，許多公共工程多次發包均流(廢)標，未能如期招商，執行成效因此大打折扣。