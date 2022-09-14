住家樓下有便利商店或生活百貨可採買，對住戶究竟是方便還是干擾？有網友在PTT發文表示，去看新建案一樓就有百貨可採買，同事發現是小北百貨後打算開始殺價，讓他疑惑「小北百貨什麼時候變成嫌惡設施了」？

很多人分享自己的經驗：「占用騎樓 吵」、「很多違停車，一樓門面變很差」、「怕有機車直接騎上騎樓」、「商品佔用騎樓，一堆違停，生活品質都下降了」、「連全聯都有人當嫌惡設施了」。不過挺小北百貨網友則說「方便便宜、日用超好買，開24小時也安全」。

小北百貨關鍵字有全聯 房仲拿它當優勢

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看小北百貨的關鍵字，意外發現網友最常拿全聯和小北百貨相比：「全聯買不到的、小北買得到」、「小北比全聯東西便宜」、「我家小北已經是全聯等級」、「家附近有小北和全聯 夠幸福的」。

從關鍵字也可以看到很多跟建案看屋相關的字詞，大部分討論來自於房仲說明物件周遭環境時，會帶入「附近有小北百貨」來加強生活機能的優點。

小北百貨發跡台南 高雄市店面數最多

目前小北百貨全台有175家分店，高雄市最多、第二多是新北市，台北市只有三家，第一家店1994年在台南開設，創辦人黃卜文原是海產店老闆，因1990年後生意不佳，四年後轉行賣起五金百貨，因店面設在台南小北夜市附近，因此取名「小北百貨」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年X09月13日至2022年09月12日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『小北百貨』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。