新冠肺炎疫情升溫，目前國內口罩規定仍維持不變。台北市長柯文哲近期指出，目前嚴加要求戴口罩的只有大陸、北韓及台灣，中央整天喊反共，做法卻與大陸一樣「這不就很好笑」？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今回應，柯市長每一天都有很多見解，今天說戴口罩可笑，也許明天他又會說，疫情升溫了防疫措施沒做好等等。不管是誰的見解，只要對防疫有幫助都會納入參考。

王必勝表示，戴口罩一直都是最有效、最簡單的預防傳染措施。目前來到BA.5疫情的高峰，希望民眾依照規定，把口罩戴好。指揮中心的規定很明確，沒有什麼變動，民眾也很習慣，謝謝大家的配合。

對於坐著敬酒可以脫口罩，站著卻不行，被質疑讓民眾無所適從，王必勝解釋，「所謂的不要逐桌敬酒，規定很明確，我們希望吃飯的時候拿下來，起身就戴口罩」，王必勝表示，不希望因為民眾一直不戴口罩，到處去傳播，這是減少傳播的方式，已經講過很多次了。

王必勝表示，未來若疫情趨緩，指揮中心會陸續調整各種防疫政策，口罩指引也會列入檢討。至於柯文哲稱中央可笑，他則說，說到柯市長，我想他每一天都有很多見解，今天說戴口罩可笑，也許明天他又會說，疫情升溫了防疫措施沒做好等等。不管是誰的見解，只要對防疫有幫助都會納入參考。