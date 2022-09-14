台灣世界新聞傳播協會公布「2022全國縣市施政滿意度調查」，台中市長盧秀燕滿意度達79.4％、較去年成長8％，獲得銀牌殊榮；台中市政府在11個施政項目中，一舉奪下9面金牌，金獎數為全國最多，代表受獎的副市長令狐榮達感謝市民肯定，並強調市府將繼續努力、全力以赴服務市民。

此民調是針對台中市20歲以上民眾做問卷，並依性別、年齡及行政區比例加權，結果在盧秀燕整體滿意度方面，非常滿意及還算滿意者達79.4％，較去年的71.3％有顯著成長；在城市幸福感方面，89.1％民眾感到幸福、較2019年的79.1％成長了10％，且為各縣市最高，奪下金牌。

針對台中市府對新冠肺炎疫情防疫措施，有83.2％民眾感到滿意，此外，有72.3％民眾滿意台中市的經濟發展、89.8％市民認為台中醫療衛生政策推動良好、79.9％民眾肯定台中市社會福利措施及78.4％民眾對台中教育政策滿意，台中在這些施政項目評比皆為各縣市第一。

令狐榮達表示，盧秀燕就任以來，秉持「開不了工的要開工；完不了工的要完工」理念，率領市府團隊推動各項建設，其中包括捷運綠線順利通車、中央公園開幕，且台中國際會展中心、綠美圖都已動工興建中，另巨蛋、足球運動休閒園區也都在規畫籌備，市民的回饋將是市府未來施政指引。

而在市民最關切的空品改善問題，令狐榮達說，台中市空氣品質近幾年大幅改善，PM2.5從盧秀燕上任前的21.3微克，到今年8月已下降到12.8微克，優於全國平均值，顯示市府大力推動「陽光、空氣、水」政策與「藍天白雲行動」計畫頗具成效，台中市也躍居為中南部地區第一個PM2.5符合國家空品標準的縣市。

台中市府強調，盧秀燕就任後積極推動雙十公車、道路燙平及綠美地公園、社會住宅、公托公幼倍增等民生計畫，且堅持防疫、招商並重，使得中市經濟一路長紅，不但有10項經濟指標全國第一，失業率更是六都最低。