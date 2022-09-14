邊境逐步開放，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天證實，已經通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，是針對未來重啟跨境旅遊做好準備，但實施時間，由於現在本土正值疫情高峰發展期間，仍需等待到高峰趨勢向下後，再來積極規劃。

交通部觀光局副局長林信任表示，中央流行疫情指揮中心已經通過「旅行業辦理出（入）境團體旅客操作指引」，但禁團令部分還需等到開放邊境之後，才會解除。

林信任表示，該指引是讓旅行業者能有依循辦理，基本上針對三大部分，一個是旅客及旅行業應具備的資格與流程、第二是產品規劃與行程安排，第三是旅遊期間防疫措施。

林信任強調，指引主要是為了重啟跨境團體旅遊重要措施做好準備，但何時實施，仍會配合解除禁團令的時辰再來對外公布，也會依照指引內容辦理講座訓練，為重啟跨境團體旅遊做好準備。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，出入境團客指引是管理上的指引，是對於未來開放時的準備，本身不涉及開放的時間或是條件，且現在訂定的未來也可能做微調，會根據當時防疫規定來微修正。

至於跨境旅遊團客開放時間，王必勝強調，國內還在疫情高峰期，且持續上升中，須待高峰趨勢向下後，會更積極來規劃

由於日前指揮中心曾表示，入境檢疫3+4實施兩周會，會根據防疫率館量能來檢討入境總人數上限，現在已超過兩周，王必勝今天表示，解封的措施會陸續做相關調整，等研議好後就會公布，包含每周入境上限，未來3+4是否改成全部都是一人一室，會觀察防疫旅館使用情形，現在都還在收集資料。