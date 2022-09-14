中和區公所舉辦「111年中和土地公文化祭」活動。（中和區公所提供）

新北市中和區公所自9月6日起舉辦「111年中和土地公文化祭」，除在中和區安邦公園有為期1個月的創意燈飾展示，9月17日更盛大舉辦「土地公與眾神明踩街嘉年華」主活動，邀請中和區境內各宮廟一同踩街遊行，祈願在後疫情時期，讓市民朋友走出戶外，得到土地公與眾神明護祐市民健康招福氣，平安好運連連。

中和區公所表示，土地公文化祭規畫八大主題，包括土地公與眾神明踩街嘉年華、大型宮廟體驗區、擲筊大賽、好運大摸彩、古早味童玩區、DIY彩繪帆布袋、土地公創意燈飾拍照打卡區及舞台表演等節目。

今年區公所及各宮廟準備超過8000份好康禮品，擲筊大賽第一名可獲得2錢重黃金元寶，另有價值5萬元的好運大摸彩、800份古早味懷舊［茄芷袋仔］、150份早鳥禮商品禮券、400份神筊福德金磚米、200串春風小超人衛生紙、1000份童玩互動好禮。

此外，南山福德宮準備400份發財錢母、力行福德宮4000份的元寶發財餅及平安鹽、碧河宮1200份平安餅、中興福德宮200份的平安米及招財手環、東德宮100份平安御守、平安手環及平安玉佩及北聖宮120份招財錢母，邀請民眾一起來中和祈福求健康拿好禮。