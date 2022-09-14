臺灣債券市場第一檔可持續發展連結債券（Sustainability-Linked Bond，簡稱「SLB」）今（14）日於證券櫃檯買賣中心掛牌交易！奇美實業響應政府永續發展政策，率先取得臺灣債券市場第一檔可持續發展連結債券資格認可，由中信金(2891)旗下中國信託商業銀行主辦承銷，發行新臺幣10億元、5年期、票面利率1.65%無擔保普通公司債，獲得投資人熱烈參與和超額認購。

櫃買中心今（2022年）年7月公告實施可持續發展連結債券櫃檯買賣制度，進一步擴大臺灣永續發展債券商品範疇，中國信託銀行攜手奇美率先發行臺灣第一檔SLB，中信銀行副董事長詹庭禎、奇美總經理趙令瑜共同出席掛牌典禮。詹庭禎副董事長表示，中國信託很榮幸與奇美攜手為環境創造永續價值，此次所發行的SLB，連結資本市場與企業永續發展目標，不但響應政府推動的永續發展政策，展現奇美對永續發展議題的高度承諾，提供投資人多元創新產品，可謂創造三贏局面。

奇美為全球領先的高性能材料公司，於環境保護和友善環境生產方面引領前行，本次奇美發行SLB的利率，連結奇美選定的兩項可持續發展績效目標（Sustainability Performance Target，簡稱「SPT」），分別為2025年溫室氣體（範疇1與範疇2）合計較2021年減量16.8%，以及2025年生產用水來自再生水之占比達到80%，兩項目標亦分別以符合奇美參與的國際倡議－科學基礎減碳目標（Science Based Targets Initiative, SBTi）專案設定路徑，以及優於所屬產業平均水準的方向訂定。若於目標年度未達成SPT，本檔債券將加碼支付予投資人，而SPT達標與否，將經由第三方機構進行確信驗證，展現奇美實踐節能減碳及水資源再利用等目標的決心。

奇美總經理趙令瑜指出，奇美長期關注環境永續議題，積極參與國內外綠色金融市場，本次主動參與首檔SLB發行，象徵奇美在全球關注的環境議題上勇於創新與提出具體行動，未來亦將持續尋求與供應鏈及金融機構在提升永續環境的議題上合作，積極實踐奇美「Clean & Green」的永續目標與永續經營之理念，與國際共同邁向淨零碳排。

奇美依據國際資本市場協會（International Capital Market Association, ICMA）之可持續發展連結債券原則（Sustainability-Linked Bond Principles, SLBP）訂定SLB計畫書，率先取得資格認可，市場回應熱烈，顯示投資人肯定奇美長期經營績效，亦認同透過投資奇美發行之SLB，實踐環境保護與響應責任投資，象徵臺灣企業在資本市場籌資與ESG發展邁出重要里程碑。

中信銀在資本市場之創新表現亮眼，除了推出首檔寶島債、首檔綠色債券、首檔可持續發展債券、首檔社會責任債券外，亦協助國內外企業發行永續發展債券，樹立多項市場里程碑。