高雄市長陳其邁13日遭質疑「盜圖」，然後市府上上下下超緊張，深夜大動作澄清這是出自於高雄畫刊，著作權本來就屬於高雄市政府，不算盜圖。國民黨高雄市議員參選人白喬茵說：「有差嗎？我不管你圖片從哪去抓，不是自己吃的海鮮鍋燒麵卻營造成是自己的吃的海鮮鍋燒麵，這不是騙人是什麼？」

白喬茵14日在臉書貼文指出，除了政見政策和公開活動，在網路世代裡，民眾認識政治人物的其中一個重要管道就是社群軟體，民眾會想知道政治人物今天做了什麼、說了什麼，臉書每一則的圖文經營都代表個人的形象和誠信，偏偏現在有太多政治人物都選擇便宜行事，不是造假就是擷取別人的東西來豐富自己的頁面。

白喬茵說，不管是偏好假打卡的王定宇、沒吃麵卻假裝有吃麵的陳其邁，對廣大粉絲群來說，你們的行為都是一種欺騙。至於民進黨台北市長參選人陳時中，人明明在，也吃了，卻還要抓別人的圖，我就真的看不懂在幹嘛了。