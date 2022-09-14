次世代疫苗要來了，台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙提醒，打完基礎劑的人，才能打次世代疫苗，台灣還有約320萬人未完整接種疫苗（打完2劑），若不趕緊施打，預測每周會死亡125人。

陳秀熙表示，接種疫苗是減少重症死亡最重要的策略，但根據最新統計，台灣目前還有320萬人沒完成基礎劑，以三大族群為多，分別是65歲以上長者(62萬人)，50到64歲(60萬人)，未滿12歲兒童(163.6萬人)。另外有260萬人則只打完基礎劑，50到64歲有49萬人、65歲以上有近35萬人

九月底疫情高峰將至，陳秀熙預估屆時每天約落在4萬至5萬人間確診，疫苗沒打滿的族群，每周將新增51至125人死亡，但若符合資格的人都接種基礎劑、第3劑或追加劑，每周死亡人數則可分別降低到19至53人之間。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，目前Omicron的全國確診個案致死率為0.7%，且逐步減少中，至於確診高峰4.1萬人，可能是教授的計算基礎，他的目的應是希望脆弱族群不要等了，趕快打。

對於國內停滯已久的疫苗接種瓶頸，是否一直拿不出更好的催種辦法？王必勝表示，國內民眾習性的來看，只要疫情嚴重，施打意願會高，而現在就要邁入高峰了，他也呼籲，該打了，次世代疫苗到了，很有效，希望提高長者施打的意願。