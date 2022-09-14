美國消費者物價指數（CPI）年增8.3％，超出市場預期，通膨衝擊美股大跌，重擊台股14日表現，各類股一片下挫環境中，大和資本送暖半導體指標股，將聯電（2303）投資評升至「優於大盤」，推測合理股價為46元。

大和資本指出，受到前所未見的疫情影響，加上地緣政治因素，使晶圓代工產業獲得非比尋常的定價能力，就算處在庫存調整循環，報價也已有所下滑，聯電股東權益報酬率（ROE）等獲利結構表現，依然相當亮眼。

不少二線晶圓代工廠如：世界、力積電等，本季以來都因為庫存調整壟罩在陰霾之中，大和資本認為，同為二線晶圓代工廠的二哥聯電自然難以完全置身事外。儘管聯電已在車用、工業用、網通與物聯網（IoT）等非消費性領域需求占有一席之地，但看起來仍不足以完全抵消智慧機、PC需求疲弱的衝擊，所幸，拜2020年第四季以來定價能力強勢上揚所賜，聯電獲利結構性表現仍亮眼，預期明年仍將超越疫情前水準，抵擋報價修正壓力。

大和資本證券認為，聯電確切掌握住疫情期間的機會，自2020年第四季以來連續七季調漲報價，儘管現在面臨價格下跌，似乎也有充足的緩衝空間來應對。徐禕成進一步考量聯電與客戶簽訂長約，且具備專業技術與產品，加上大和資本並不認為晶片循環明年會硬著陸（hard landing），研判聯電價格下滑壓力將比外界預期小，整個修正期間的跌價將在10％～20％間。