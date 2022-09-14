美國8月通膨較市場預期高，投資者更擔心美國聯準會升息幅度將加大，隔晚美股三大指數大跌，拖累港股14日早盤跌逾500點，科指表現更弱，午盤收跌3％，跌破4,000點大關。

受美股影響，恒指低開393點報18,933點，跌幅曾收窄至337點，高見18,989點，但賣壓持續增加，臨近午盤最多跌513點，低見18,813點。恒指早盤收挫492點或2.6％，報18,834點。

國指跌2.5％，報6,467點。科指失守4,000點大關，最低見過3,943點，跌3.1％，早盤收跌3％，報3,948點。大盤半日成交521.14億港幣。

藍籌股近乎全軍覆沒。匯控挫2.7％；友邦降2.7％；建行跌1.5％；平保跌2.7％；中移動跌1.8％；創科最大客戶家得寶（Home Depot）跌6.6％，創科則急瀉10.6％，為表現最差藍籌。藍籌僅中海油上漲，半日漲2.6％。

科技股方面，反映中概股表現的金龍中國指數隔晚急跌3.3％，科網股今早顯著受壓。騰訊半日跌1.4％；阿里巴巴挫4.4％；京東降3.9％；美團降2.5％；快手跌2.9％；百度跌5.4％；嗶哩嗶哩跌6％，為表現最弱科指成份股。

焦點券商股方面，中金公司AH供股，股價應聲急跌8.9％。