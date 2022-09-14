新竹市14日新增1350例確診個案，今年以來累積11萬7300例，居家照護者為6417人，居家隔離為2044人。

市府指出，BA.5變異株現為全球主流株，該病毒的免疫逃脫特性較明顯，「重複感染」是這波疫情的特徵，根據指揮中心統計，重複感染人數截至9月12日已有1萬4427人，曾確診民眾也切勿掉以輕心，務必做好防疫措施，並完整接種疫苗，竹市各醫療院所詳細疫苗接種時段定期每周五更新，請民眾務必事先電話預約 。

市府衛生局也說明重複感染定義，一是上次發病日或採檢日距離1到3個月內，出現症狀惡化，惡化情況包括發燒、原有的慢性病症惡化及新的呼吸道症狀，快篩陽性或PCR陽性且CT值小於27，由醫生評估確認是否為重複感染。

二是於上次發病日或採檢日距離超過3個月，無論是否有症狀，抗原快篩陽性或PCR陽性且CT值小於30，由醫生評估確認是否為重複感染。

另，衛生局進一步說明，經醫生評估判定通報為重複感染後，即可取得居隔書，也提醒民眾，近日季節轉換，日夜溫差較大，加上秋冬為流感及呼吸道相關病毒好發時期，「打疫苗、戴口罩、勤洗手」仍是最有效遠離病毒策略。