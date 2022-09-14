今年初Omicron本土疫情爆發以來，陸續出現兒童腦炎重症個案，甚至引發快速死亡。三軍總醫院發表最新研究指出，BA.2分支的病毒株亞型突變位點，可能是造成兒童染疫後併發腦炎的關鍵。對此中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該突變可以部份解釋兒童腦炎疫情，但還有其他未知的相關性有待研究證實。

羅一鈞說明，研究團隊分析上一波本土疫情中的6位兒童個案，基因病毒序列都屬於BA.2.3.7，這是BA.2的細分支，裡面帶有K97E的特徵突變；儘管腦脊髓液當中沒有檢出病毒核酸，但都有發現細胞激素上升，代表病毒不是直接入侵腦部，而是透過誘發過度的免疫系統，引發免疫風暴而導致腦炎。

羅一鈞指出，該結果還有待更進一步的研究，例如針對細胞或動物試驗，去證實突變對於免疫系統調節或神經系統入侵，是否有直接關聯性；且今年2月香港爆發兒童腦炎疫情時，當時流行的BA.2並未帶有K97突變，該突變也許可以部份解釋兒童腦炎疫情，不過還有很多未知的相關性，還需要進一步去研究證實。

指揮中心統計，目前國內12歲以下染疫重症個案累計206例，包括31例腦炎，佔比15％，其中12例死亡。羅一鈞表示，上周有新增1例兒童腦炎個案，這一波疫情是否會和前一波一樣增加較多腦炎個案，目前還在觀察中。