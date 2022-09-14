眾人在捐贈儀式前相見歡並開心合影留念。（李京昇攝）

台灣大魔重機車隊2年前曾捐款過一次，今天再度做公益。（苗栗市公所提供／李京昇苗栗傳真）

新冠肺炎疫情影響，許多社福團體營運困難，「台灣大魔重機車隊」在苗栗市長邱鎮軍牽線下，14日號召車友關懷苗栗縣特殊教育關懷協會，並捐助10萬元給特教協會，期盼助弱勢團體度過艱難時刻。

台灣大魔重機車隊其中一名隊員張錦堂是苗栗人，早在2019年3月他曾受苗栗市長邱鎮軍的邀請，也響應立法委員徐志榮所呼籲的「兒少保護不能等」政策，因此在車隊長陳衍志跟其他隊友支持下，一起騎進苗栗並舉辦愛心助捐活動。

車隊長陳衍志說，最近聽聞邱市長跟張錦堂分享，很多弱勢、社福團體因為疫情苦撐，尤其是苗栗縣特殊教育關懷協會，所以決定再次凝聚車友力量發揮愛心，並前進苗栗捐款助弱勢。

台灣大魔重機車隊今天在市長邱鎮軍及立委徐志榮的陪同下，將10萬愛心款項捐給苗栗縣特殊教育關懷協會，並由創辦人、理事長唐時聰代表受贈。2年前受到幫助的特殊關懷協會理事長李淑媛提到，疫情衝擊影響，弱勢團體營運更加困難，車隊善舉對他們來說，彷彿見到了一道曙光。

市長邱鎮軍表示，落實社會福利政策及照顧弱勢族群，是政府責無旁貸的工作，但政府資源有限，社福能量明顯不足，能藉由企業團體個人的實際行動支持是對弱勢莫大的幫助，也期盼透過這份善行善舉能夠喚起更多社會溫暖。