莫凡新（左）發片記者會，戲劇女神謝沛恩站台助陣。（羅永銘攝）

莫凡新13日舉辦《0與1之間》發片記者會。（羅永銘攝）

莫凡新頂著加州大學柏克萊分校畢業高材生的光環出道，14日舉辦《0與1之間》發片記者會，戲劇女神謝沛恩送上搏擊手套，祝他成功出擊。兩人透過音樂人陳建寧而認識，私下會聊天，同樣喜歡吉他創作與英文老歌，莫凡新笑說，之前看過謝沛恩演女打仔，還曾是綜合搏擊選手，正是他欣賞的理想型，「我很喜歡運動型的女生，她笑起來又很甜美，看了很心動」，希望她下次跟朋友爬山、打球時約他同行。

26歲的莫凡新放棄百萬年薪工作返台力拚歌唱夢，單身2年，過去曾交過4任，包括香港、台灣、華裔美國人以及拉丁裔的女友。他形容，拉丁裔的女生就像加州太陽一樣溫暖，有一次在她生日派對上，大家都跳恰恰，只有他比較放不開，全場皆為他加油，兩人在一起快一年，但因距離而分開。

他也分享在美國生活最難忘的是，大一曾被室友聯合惡整，他說，有一天室友認真跟他道歉：「很對不起，我跟你開玩笑不小心太過份，在你電腦下載色情片，因為違法所以觸動學校網路系統，等下會有警察來找你。」他果然收到學校來信，也接到警察電話，指他違返愛國者條款，必須離開，讓他幾乎崩潰心想「我從小到大滿努力用功的，這樣回去真的無顏見江東父老」，正當他提著行李下樓後，宿舍40幾人出來告訴他是開玩笑的，原來是整棟樓串通好一起整他。

今記者會上，莫凡新以吉他自彈自唱新歌〈AI難情歌〉展現實力，唱片公司宣布將為他在10／28(五)晚上八點於西門町河岸留言舉辦個人首場售票音樂會，他興奮表示：「很感謝歌迷支持及唱片公司對我的信任，有壓力但同時也有信心會做好自己的第一次！」他特別感謝貴人陳建寧提攜，「在機緣巧合下，老師聽到我的demo後決定給我一次機會試試看！我記得老師當時還先出了功課，要我在兩周內達成『瘦5公斤』、『寫出40首歌』兩個任務，才能有發片的機會！」而他憑藉努力加上實力，達成兩個任務，成功為自己掙得一張唱片約。