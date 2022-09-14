串聯淡海新市鎮及淡水知名景點的淡海輕軌，在與世界各國評選競爭之下，角逐世界不動產聯盟FIABCI舉辦之「2022全球卓越建設獎」，今年6月榮獲「銀獎」殊榮，安坑輕軌同時榮獲「2022年國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎」的肯定，今(14)日新北市捷運工程局在市政會議將獎盃獻予新北市長侯友宜，象徵新北軌道工程品質在國際舞台上散發光彩，並將此榮耀歸屬於新北市。

新北捷運局表示，「淡海輕軌運輸系統」為三環六線中新北的第一條輕軌運輸系統，淡海輕軌的列車系統不僅為有效率的大眾運輸工具，且同時兼具交通及觀光的功能，經由精巧之設計工藝結合地方特色，並首創國內以運輸系統進行發想創作公共藝術，讓都市輕軌不只是交通建設，更可營造輕軌電車成為移動的城市地標。

淡海輕軌除解決地方交通問題之外，軌道建設同時優化及綠化周邊環境、提倡節能減碳及環境永續工法，通車後帶動淡海新市鎮指標區域-崁頂里人口自建設前成長達3倍之多，為新北市導入大眾運輸導向發展理念(TOD)之代表性建設，繼「2020國家卓越建設獎」獲得最佳規劃設計類「金質獎」後，進而參加世界不動產聯盟FIABCI舉辦之「2022全球卓越建設獎」，無論是設計美學、設計特色、開發理念、永續創新、環境影響、安全維護、財務行銷、區域經濟效益等各項評比皆獲得評審委員青睞，最終在法國巴黎地頒獎典禮獲頒「公部門基礎建設／環境適意工程類-銀獎」殊榮。

新北捷運局指出，除淡海輕軌獲得2022年全球卓越建設獎外，安坑輕軌同時榮獲世界不動產聯盟台灣分會「中華民國不動產協進會」所頒發的「2022年國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎」肯定。

安坑輕軌計畫以「光與綠的展演場，家與山的守護站」作為整體建築規劃設計構想，其中4座平面車站以「四季光廊」構想，並融合沖孔、網點元素設計站體，另外5座高架車站，則分別呈現「采風茶亭」、「綠色隧道」，並將沿線的安坑意象帶到與環狀線轉乘的十四張車站，以山巒層疊、綠影扶疏的建築意象，為整段的安坑輕軌旅程帶入靜謐結尾。

新北捷運局強調，新北捷運軌道建設秉持著高品質高標準的要求，從淡海輕軌屢獲國內外獎項及肯定，年底將完工通車的安坑輕軌在精益求精更希望能再創卓越；捷運三環六線將提供市民一舒適便捷安全的綠色運輸網絡，也將串起北北基桃捷運網，並形塑以新北都會中心成為一日生活圈。