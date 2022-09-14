年底九合一選舉還有兩個多月，民進黨黨內高層今表示，這次選舉跟往年不同是，「三腳督」特別多，有台北市、新竹市、苗栗、澎湖，民進黨都很有機會；對於民進黨台北市長參選人陳時中的仇恨值相關爭議，民進黨內高層認為，台北市是三腳督，但選民討厭Ａ不一定會投給Ｂ，「不會因為厭惡誰，另一個就獲利」。

民進黨內高層分析指出，這次選舉跟往年不同是「三腳督」特別多，第三名候選人大概不會低於20％，就算被操作或棄保，票都不會太低，原因是民眾黨有一定實力，只要提名人選適當，票都不會太低。

他提到，這次台北市，新竹市、苗栗、澎湖是「三腳督」，苗栗國民黨的議長鍾東錦以無黨籍參選，實力堅強；澎湖是因為現任馬公市長葉竹林出來選，因為馬公是澎湖最集中地方，所以也是三分天下局面，第三名都不會低於20％，若不低於20％，另外兩人只要拿到40％就會當選。

黨內高層分析，民進黨在這四個縣市中，只有執政新竹市，澎湖及苗栗都國民黨執政，這是民進黨好機會；民進黨在中央執政普遍獲得肯定，也是台灣最能獲得選民支持度的政黨，「誇張一點，也是支持度最高的政黨」，有這樣實力，再這樣選局取得這樣好的機會，這也是這次選舉最值得觀察，讓大家跌破眼鏡的地方。

談到台北市選情；黨內高層認為，選舉要步步為營，攻防是找到缺口就猛打，看多了就知道這是過程，也是泡沫，很精彩，「但我不覺得這對選情有多大影響」，台北市是首都，選民水準很高，各家民調表態率都很高，再熱都不會超過70％，固然這些議題讓選戰蠻熱鬧，但不會有多大影響。

他說，因為這兩、三年，疫情籠罩，防疫是最關注議題，「陳時中當指揮官很多人感謝他，但在野黨對他攻擊也沒停過，說他遍體鱗傷，也是不可忽視」，但是陳時中不會讓人討厭，不曉得為何或說陳的仇恨值很高？陳時中的氣質修養都很好，沒有那麼讓人厭惡的地方，「是因為選舉天天罵，好像他跟妖魔一樣，選舉激發出來的，所謂妖魔化」。

他認為，選舉不是靠仇恨才能拿到選票，台北市是三腳督，討厭Ａ不一定會投給Ｂ，不會因為厭惡誰，另一個就獲利。

對於外界關注民進黨選情會不會重蹈2018年九合一選舉覆轍？黨內高層認為，這些都是支持者心擔憂，「這次跟2018不同在哪？我們心知肚明」，因為剛執政，推動改革，以為對就去做，年金、禁香等，都急著推動，但是政績還做不出來，這種情況底下，所以很容易造成挫敗，「我們不認為現在跟當年一樣，我們執政政績有信心」。

對於北部執政三個執政縣市；黨內高層表示，2018這三個縣市長還可以連任就是因為跨越藍綠，執政八年打下基礎組織非常雄厚，北部藍綠結構對民進黨不利都能連任，接棒的人都很優，不必太不樂觀，每個地方都不會放棄。

他強調，基本格局大概定了，剩下七十幾天，該打、該論述都要去做，底牌就先出來，他對台北市選情很有信心，三腳督選局，民進黨還是最大黨，獲得民眾肯定，有好的基礎。