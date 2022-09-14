台灣一名女病患近期頻繁打嗝，甚至影響到工作，才發現是吃了安眠藥加上本身腸胃道不適導致，藥師表示，飲食、腸胃道疾病及身心等因素，都可能造成打嗝症狀，並分享停止打嗝的方法，提醒民眾打嗝若長達48小時，嘗試各種方法都無法停止，可以就診治療，而且打嗝是可逆的，民眾不用過於擔心。

臉書粉專《藥玩家–玲玲藥師》提到，一名女病患近期狂打嗝，由於她擔任總機工作，時常需接電話，打嗝打不停嚴重影響到她的工作，因此向藥師求助，進一步了解，發現患者最近受失眠所苦，有吃安眠藥助眠，加上她有腸胃道不適問題，腹部經常消化不良，容易有脹氣，藥師研判是安眠藥和腸胃道不適引起打嗝現象，建議她若失眠狀況好轉，可以開始降低用量，或請醫師更換其他種類的安眠藥物。

玲玲藥師解釋，打嗝是非自主、間歇性的橫膈肌與肋間肌痙攣性收縮，當肌肉收縮時，會造成突發性吸氣，聲門突然關閉而產生打嗝音，引起打嗝常見原因有6種，分別是飲食、人體神經、腸胃道疾病、身心因素、生活習慣及藥物。

1.飲食：吃太多或太甜、喝太多碳酸飲料（例如可樂、汽水）。

2.人體神經：迷走神經或膈神經異常等。

3.腸胃道疾病：胃脹、胃炎、消化性潰瘍、胃癌等。

4.身心因素：思覺失調症、過度興奮、壓力、受到驚嚇等。

5.生活習慣：吞入空氣（例如愛吃咀嚼口香糖、吸菸）。

6.藥物：類固醇（Dexamethasone）、苯二氮平類鎮靜安眠藥（Diazepam）、中樞神經系統鎮靜劑巴比妥類藥物（Barbiturate）等。

玲玲藥師說，若打嗝已影響到日常生活，可以嘗試「打斷正常呼吸模式法」，例如暫時閉氣、用力憋氣；或是「冰涼冷卻法」，喝冷水或用冷水漱口刺激鼻咽及食道，可暫時減緩打嗝，最後一種就是「抵制橫隔刺激法」，打嗝時蹲下抱膝壓迫胸部，施予橫隔肌壓力，能夠改善打嗝，若以上方法都沒用，可以吃藥改善，例如抗精神藥物、肌肉鬆弛劑、多巴胺拮抗劑等。

玲玲藥師提醒，假若去除可能導致打嗝原因後，依舊無法改善打嗝狀況，而且還持續48小時以上，建議民眾就診處理，打嗝是可逆性的，治療後能恢復正常，不必太憂心。

但長時間打嗝，也可能是身體警訊，根據《聯合報》報導，彰化縣一名76歲男子打嗝長達1個月，服用腸胃藥也未改善，檢查後才知道，他是罹患胰臟癌，醫師指出，男子的胰臟腫瘤壓迫腹部橫膈膜神經，才會導致他打嗝，提醒民眾若發現腸胃道異常，而且吃藥都沒有用，就要趕緊做檢查。