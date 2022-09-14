高雄市長陳其邁在官方YouTube頻道「緊來看邁」化身美食總裁，日前他到鼓山區「日腸小室古早味專門店」體驗包肉圓、灌糯米腸。（高市府提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄市長陳其邁在官方YouTube頻道「緊來看邁」化身美食總裁，日前他到鼓山區「日腸小室古早味專門店」體驗包肉圓、灌糯米腸。（高市府提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄市長陳其邁在官方YouTube頻道「緊來看邁」化身美食總裁，日前他到鼓山區「日腸小室古早味專門店」體驗包肉圓、灌糯米腸，他在鏡頭前大啖古早小吃並與店長聊高雄創業大小事，陳其邁也邀請懷抱夢想的年輕人到高雄築夢踏實。

YouTube頻道「緊來看邁」14日推出第5集節目，陳其邁走進鼓山區的「日腸小室古早味專門店」捲起袖子跟店長一起包肉圓、灌糯米腸，親身體驗手路菜費工的多道程序，陳其邁下廚的總裁霸氣架勢，讓店長阿嬤不斷比出愛心送給陳其邁。

陳其邁表示，一走進日腸小室古早味專門店就能感受年輕店長洋溢四射的熱情，店內販售大腸小腸、蚵嗲及肉丸等古早味料理，為了讓更多人嚐到古早味，在高雄土生土長的張小姐透過嚴格的品管及文青視覺設計，打破既有思維，給客人耳目一新的用餐體驗，她立志將古早好味道發揚光大。

陳其邁在享用古早味美食當下，與店長張小姐聊起創業過程，張小姐分享申請高市府青創補助流程便捷又簡單，更能大幅減少創業初期的負擔。「表格勾一勾，有夢想就來高雄」陳其邁邀請所有懷抱夢想的年輕人，快來高雄築夢踏實。

高市府青年局提供各項資源給在地年輕人，包括優惠青年創業貸款、青創補助，或是行銷補助，協助青年資金周轉、開辦事業以及強化知名度，市府也推動跨領域媒合，協助創新科技、商圈市場、文創及農漁各業的業者，推出租金、創業補助、行銷推升等輔導協助，民眾可加入「高雄市政府青年局」的[email protected]（ID：@youth.kcg），讓高市府協助青年創業路走得更順、更長遠。

陳其邁2年拚4年，施政重點是「照顧高雄年輕人」，協助青年創業並設立「青年創業基金」，比較陳其邁上任前、後績效，輔導青創事業從152家擴增至超過1.3萬家，撥發經費從2686萬元擴增12.6倍，累計達到3.92億元，青年就業機會也從300個增加至超過2.6萬個，甚至「雄挺利」利息補貼計畫，高市府晉升「百億青創城市」，績效是全國第一名，鼓勵青年創業同時，高雄也創下青年失業率六都最低的佳績。