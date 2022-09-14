中華隊鄭俊瑋2支長打，為中華隊灌進5分打點。（中華棒協提供）

2021年第30屆世界盃U18青棒錦標賽，中華隊今天（14日）投打都有發揮，9比2重挫日本並收下分組第1，賽後總教練周宗志指出，此役打線串聯做得很好，投手搭配情蒐做出更有效率的配球，都是贏球的關鍵，只是守備上發生3次失誤比較不應該。

中華隊此役先發投手林盛恩主投5局只被敲1安打、失1分，第2任投手伍佑誠後援兩局失1分，兩位投手聯手壓制日本打擊發揮，打者鄭俊瑋則是單場貢獻5分打點，助隊在2、3兩個半局各打出單局4分大局，賽後林盛恩說：控球感覺還不錯，直球都能丟在邊邊角角，主要用變化球去攻擊好球帶，變化球也有投到自己要的位置，讓打者打不好。」

鄭俊瑋在2、3局兩度滿壘時各擊出三壘、二壘安打護送隊友回本壘得分，個人包辦5分打點為個人生涯新高，他表示，前幾場表現不是很好，很感謝教練團願意給他機會，滿壘的時候覺得是自己表現的機會，就照著情蒐給的資料去攻擊，很高興能為球隊做出貢獻，也滿意今天自己的表現。

總教練周宗志賽後指出：「今天打線串聯做得很好，不過比較可惜的是守備上有3次的傳球失誤，這不太應該。今天先發投手林盛恩表現都在預期之內，變速球跟投球位置都蠻到位的，搭配情蒐給的資料也讓整體配球更有效率；至於鄭俊瑋很高興看到他一直很努力提升狀況，今天也貢獻兩支相當關鍵的安打，才能把領先分數擴大，讓全隊有更多空間可以去發揮。」