中和里里長蘇彩雪、市議員張秉鈞（右二排）及和慶里里長李詹淇（後立者）共同搭乘1550B快捷公車，體驗通勤族感受。（市議員張秉鈞提供／張志康基隆傳真）

基隆市中山區第二條快捷公車1550B及1550C於14日上午正式開通，自中山區大慶大城出發，分別經國道1號及國道3號，到台北市辛亥路自來水園區。基隆市議員張秉鈞表示，這條快捷公車開通後，將讓中山區通勤民眾更方便。

張秉鈞表示，基隆市中山區有多個大型社區，也有經國學院等學校，通勤的需求相當高，因此，繼今年3月與立法委員蔡適應合作，共同爭取中山區第一條快捷公車國光客運1813D後，再度攜手合作，爭取第二條泰樂客運中山快捷公車1550B、1550C，讓區域的發展更為健全。

張秉鈞14日也應泰樂客運邀請，與中和里里長蘇彩雪與和慶里里長李詹淇，共同搭乘新開通的1550B，體驗快捷公車能夠帶給通勤民眾什麼樣的便捷。

張秉鈞說，交通便捷對中山區的發展相當重要，因此擔任市議員後積極爭取中山快捷公車；同時感謝蔡適應立委的協助，提供給中山區市民朋友更多元的搭乘選擇；更期許能藉由中山快捷公車帶動中山區產業的發展，讓區域共榮發展更好。

中山區1550B快捷公車從中山區大慶大城社區發車，經大竿林、經國學院、基隆火車站，上國道1號基隆端交流道前往台北。1550C快捷公車則是從大慶大城社區發車，經大竿林、德安路上國道3號德安交流道前往台北。

台北端則是從圓山交通道下松江路，經新生南路、大安森林公園、國立台北教育大學抵達辛亥路自來水園區。