近日大陸藝人李易峰因嫖娼被逮遭到行政拘留，更早之前還有黄海波、王全安、李雲迪等都傳出有相關事件，而男藝人登上人氣男星後，想藉此沾惹的粉絲應該也有，但這些人仍選擇嫖娼，大陸知名作家李月亮分析，答案可能和眾人想的不一樣。

李月亮指出這些頂流男星嫖娼，很合常理啊！站在他們的角度考慮就能理解，男星不找個女友，除了經紀公司不贊成外，更主要的，是他們不滿足於只有一個女性伴侶，即使他身邊的女人美若天仙。像是王全安的老婆張雨綺，都抵擋不住他們在外亂搞，他們（男星）有強大的能力，可以得到更多，身邊有鶯鶯燕燕纏繞。若非安守一人，確實需要超人的定力。總之，別指望一個女人，就能滿足男明星，很難的。」

男星還遇到第二難題，許多仰慕者對男藝人情深義重，沒見過面都能為你赴湯蹈火。這要是上了床，那還了得。作家分析「你這邊想一睡了之，她那邊卻情難自拔。你得花多大的精力去善後。而明星最缺的就是精力，所以，不敢輕易招惹粉絲。」像是吳亦凡的選妃同樣惹出一身腥，若女友不夠、粉絲不行，解決生理只剩陌生人了。

最後她指出，從古至今，無論嫖娼合法還是非法，其實這行為模式一直存在，確實是人類的剛性需求，而越是如此，我們就越得謹慎，不能隨便打開放縱性欲的盒子，也許到某天人類文明到了極高的程度，絕大部分人都足夠理性，有很強大的自製力，不會在低級欲望裡沉淪，嫖娼就能合法了，像在外面吃飯一樣，「但真的會有那麼一天嗎？反正……我是不信的」。