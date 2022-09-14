民進黨桃園市長候選人鄭運鵬為接續桃園市長鄭文燦的五星級市政，頻頻推出政策牛肉。首個推出的政見為「捷運三支箭計畫」，為了讓青年能夠更心無旁騖拼事業，也祭出長照和婦幼政策為輔，讓桃園持續運轉。

鄭文燦市長表示，在他近8年的執政之下，桃園如光速般進步，運動中心從0變10個，之後還有2個、公托從1個變40個、親子館從2個變成20個、圖書館一口氣蓋23個，還有市民卡、社會住宅、育兒津貼、美術館、總圖書館、青年事務局都是在他任內實踐。未來需要同黨、同心、同理念、同志業、同決心的鄭運鵬接棒，讓桃園持續進化，他相信鄭運鵬對年輕人、社團領袖、企業家創業者及專業參與者，一定會再提供更大舞台和資源。

鄭運鵬的「桃園捷運三支箭」政策也照顧到婦幼。（圖／鄭運鵬臉書）

為了延續鄭文燦的政績，鄭運鵬推出「捷運三支箭計畫」，第一支箭鎖定婦幼族群，桃園雖有不少遊樂園，但都是民營。且近幾年受到疫情影響，桃園旅遊業遭受重擊，因此鄭運鵬認為應該要設立公立平價的市立兒童樂園。把雙北以及竹苗的觀光客拉到桃園來，年輕人口為主的桃園也值得一間兒童樂園。

為了讓青年人能夠心無旁騖地拼事業，長照也是鄭運鵬鎖定的目標之一。他的第二支箭要設立「養生樂活村」，目的在於讓在地及外縣市的長者能夠到桃園樂活村裡面共老、共享和共渡健康老年，讓長輩願意到桃園來長居久流，同時能夠發展週邊事業，比如智慧醫療和高齡產業等。

鄭運鵬的第三支箭就是針對青年族群，因此要設立自媒體和青創基地。現在台灣自媒體產業發達，鄭運鵬認為，各行各業每個人身上都有技能，需要被看見，如果能透過自媒體的宣傳和物流結合，讓青年在桃園創作、桃園發布、桃園搶客、桃園下訂，桃園物流直接送到府。