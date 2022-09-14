台中市議員林德宇認為，市府說交通部「18個月沒有審查」是謊話。（張亦惠攝）

台中市議會14日市政總質詢，台中市民進黨議員林德宇表示，市府「捷運藍線中央18個月未審」一說是在說謊，認為是市府變更導致延宕審查進度。藍營議員李榮鴻詢問市長盧秀燕到底為何延宕？盧秀燕說，交通部至今沒有開過任何一次有外部委員機制的審查，都是內部幕僚單位有意見打回，不排案送審，這不是卡是什麼？

林德宇說，盧市府上任後用24個月的時間大幅度變更藍線的站點路線及經費，拖到110年3月才把綜合規劃報告送中央，交通部已辦理現勘、初審並請市府修正補充，是市府無法說明清楚為何要變更4個車站、龍井機廠及經費暴增327億元，是市府恣意變更計畫造成延宕，現卻造謠中央卡關。

林德宇指出，如果市府提交的報告在初審時都沒辦法補正，要如何送交大會？初審的制度就是要讓市府盡早知道計畫的缺漏，並有時間補充資料，難道非得要到委員審查大會直接退回盧市府的綜合規畫報告，盧市府才要跳出來說中央否決台中軌道運輸計畫？捷運藍線之所以會延宕，都是因為盧市府花24個月變更計畫卻漏洞百出，是盧市府能力不足，並不是中央卡地方。

李榮鴻質詢時，則請盧秀燕說明為何藍線捷運至今未能動工。盧秀燕說，她本來不願意完全相信中央單位在卡她，大家期待的是公平公開的審查，政府有機制，委員會並非政府單方面把持，一定會有外部委員，但至今交通部沒有召開任何一次有外部機制委員的審查，都是內部機關、幕僚單位有意見要市府修正，這不就坐實了幕僚單位有很大的權力，一直打回，不排案。

盧秀燕指出，內部機關比外部的委員會還大，這不是在卡是什麼。還有議員不替台中發生，不斷聲援在卡台中的內部單位，若是公開排案審查結果大家心服口服，但為何機關可以內部黑箱作業到這種程度？實在對不起繳稅的台中市民。