疫情改變古典音樂生態,鋼琴家郎朗表示,即使解封,觀眾仍沒有完全回到音樂廳,「這對整個古典音樂界而言會是一個挑戰,疫情後大家也喜歡在數位平台上聽音樂,對數位平台是好事,對傳統唱片就變得困難,有得有失,但我們都還在做新的嘗試。」

樂於和觀眾有更多溝通,帶給觀眾更多元的演奏,郎朗最新的作品《郎朗的迪士尼》是以普及的迪士尼動畫音樂為主題,收錄多首改編動畫歌曲和音樂,郎朗表示,他從小就是一個不折不扣的動畫迷,「我從小就很喜歡看動畫,也正是動畫裡的古典音樂帶我認識,讓我走進神奇的音樂世界。」

郎朗回憶,他在13歲到日本參加第二屆柴可夫斯基國際青年音樂家比賽獲得金獎後,第一個獎勵就是去東京迪士尼樂園遊玩,「那次是我第一次聽到《小小世界》(It’s a Small World),這段旋律陪了我一整天,還有我的人生。」

此外,郎朗表示,他小時候練琴時,會把莫札特和孫悟空聯想在一起,「貝多芬在我的想像裡像是變形金剛,而徹爾尼帶給我米老鼠的形象,這些想像力讓我練琴時不再感到枯燥。」

關於鋼琴改編曲,郎朗表示,他心中的目標是像大師鋼琴家霍洛維茲改編曲的境界和豐沛感,「改編樂曲是一個精雕細琢的過程,我特別希望把這些作品改編成很精采、有活力的音樂,甚至也希望能有李斯特鋼琴協奏曲的格局,帶有挑戰性。」

值得一提的是,郎朗的妻子、鋼琴家吉娜.愛麗絲也參與錄製一曲,曲目是《木偶奇遇記》主題曲《向星星許願》(When You Wish Upon A Star)中文版,她擔任演唱,郎朗彈奏鋼琴。吉娜表示,迪士尼音樂是她和所有人童年時期共同的旋律,「這首曲子《向星星許願》,希望所有人的心願能成真。」

吉娜說,她和郎朗的育兒生活充滿了音樂,「我們全家都愛音樂、享受音樂,這次的作品是給孩子的禮物,也送給所有的小朋友。」其他曲目共有26首精心挑選出的迪士尼經典旋律,還包括《冰雪奇緣》主題曲《Let It Go》、《阿拉丁》主題曲《A Whole New World》等。