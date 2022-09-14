郎朗的妻子、鋼琴家吉娜．愛麗絲也參與錄製一曲，曲目是《木偶奇遇記》主題曲《向星星許願》（When You Wish Upon A Star）中文版，她擔任演唱，郎朗彈奏鋼琴。（摘自郎朗線上記者會）

疫情改變古典音樂生態，鋼琴家郎朗表示，即使解封，觀眾仍沒有完全回到音樂廳，「這對整個古典音樂界而言會是一個挑戰，疫情後大家也喜歡在數位平台上聽音樂，對數位平台是好事，對傳統唱片就變得困難，有得有失，但我們都還在做新的嘗試。」

樂於和觀眾有更多溝通，帶給觀眾更多元的演奏，郎朗最新的作品《郎朗的迪士尼》是以普及的迪士尼動畫音樂為主題，收錄多首改編動畫歌曲和音樂，郎朗表示，他從小就是一個不折不扣的動畫迷，「我從小就很喜歡看動畫，也正是動畫裡的古典音樂帶我認識，讓我走進神奇的音樂世界。」

郎朗回憶，他在13歲到日本參加第二屆柴可夫斯基國際青年音樂家比賽獲得金獎後，第一個獎勵就是去東京迪士尼樂園遊玩，「那次是我第一次聽到《小小世界》（It’s a Small World），這段旋律陪了我一整天，還有我的人生。」

此外，郎朗表示，他小時候練琴時，會把莫札特和孫悟空聯想在一起，「貝多芬在我的想像裡像是變形金剛，而徹爾尼帶給我米老鼠的形象，這些想像力讓我練琴時不再感到枯燥。」

關於鋼琴改編曲，郎朗表示，他心中的目標是像大師鋼琴家霍洛維茲改編曲的境界和豐沛感，「改編樂曲是一個精雕細琢的過程，我特別希望把這些作品改編成很精采、有活力的音樂，甚至也希望能有李斯特鋼琴協奏曲的格局，帶有挑戰性。」

值得一提的是，郎朗的妻子、鋼琴家吉娜．愛麗絲也參與錄製一曲，曲目是《木偶奇遇記》主題曲《向星星許願》（When You Wish Upon A Star）中文版，她擔任演唱，郎朗彈奏鋼琴。吉娜表示，迪士尼音樂是她和所有人童年時期共同的旋律，「這首曲子《向星星許願》，希望所有人的心願能成真。」

吉娜說，她和郎朗的育兒生活充滿了音樂，「我們全家都愛音樂、享受音樂，這次的作品是給孩子的禮物，也送給所有的小朋友。」其他曲目共有26首精心挑選出的迪士尼經典旋律，還包括《冰雪奇緣》主題曲《Let It Go》、《阿拉丁》主題曲《A Whole New World》等。