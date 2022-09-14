彰化縣長王惠美14日宣布，去年提計畫向中央申請經費整治，獲得經濟部核定7.6億，宣布將啟動整治計畫，要讓彰化「母親之河」重獲新生。（吳建輝攝）

有彰化母親之河之稱的「東螺溪」，是南彰化重要河流，從溪洲一路到芳苑貫穿9鄉鎮，不過東螺溪水源主要來自農田灌溉餘水、畜牧和家庭廢水，不下雨就容易發臭，彰化縣長王惠美14日宣布，去年提計畫向中央申請經費整治，獲得經濟部核定7.6億，宣布將啟動整治計畫，要讓彰化「母親之河」重獲新生。

東螺溪是彰化唯一沒有水泥化的溪流，自然生態豐富，溪畔有數公里的台灣欒樹步道，還有超過50種的野鳥棲息，不過因為污水排放等問題，讓東螺溪產生惡臭，當地居民苦不堪言，去年王惠美會同立委謝衣鳳，邀請經濟部水利署、水利署第四河川局等到場會勘。

王惠美表示，縣府積極爭取前瞻計畫，獲得經濟部核定補助「東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫」將分成6案進行，總核定金額達7億6545萬2000元，中央補助6.27億，地方自籌1.38億，即日起東螺溪水環境改善計畫即刻啟動。

王惠美也說，要感謝謝衣鳳立委及水利署第四河川局支持，以公私協力方式，結合地方團體湖埔社區大學合作執行，推動東螺溪水環境改善藍圖規劃及水質改善試辦作業，才能促成這項計畫獲得核定。

彰化縣政府表示，「東螺溪綠廊串連水環境改善整體計畫」等6項子計畫，分別為：「溪湖水綠廊道環境改善-水綠環境改善計畫及廊道空間改善工程」等2案，包括溪湖、二林到埔鹽段，打造8.3公里的水綠廊道，結合自行車道及糖鐵軌道。

「畜牧糞尿多元利用資源化共同處理中心」，則要減少糞尿廢水產出，提高畜牧糞尿資源化，將肥水回歸農田，創造循環經濟；「東螺溪水體活化及加強灌溉管理計畫」，將上游引入適量且固定之生態基流量至東螺溪，配合農田水利署適時調度水量入東螺溪，來提升河川自淨能力改善水質，恢復東螺溪河川生命力。

最後「北斗渡船頭水文化綠廊環境營造計畫」及「埤頭木棉花道河畔環境改善計畫」針對北斗、埤頭等鄉鎮，以豐富歷史人文底蘊及精緻花卉農業為主要發展方向，重現東螺溪渡船頭歷史，結合水岸側河濱公園綠地等空間，讓民眾感受到東螺溪人文自然風貌，期盼讓東螺溪水岸環境有嶄新風貌。