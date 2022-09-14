網紅經濟近年發展迅速，眾多社群網站的網紅、KOL們將自身轉化為最佳代言人，為各品牌推出具有個人獨特風格的行銷廣告，使得網紅行銷成為品牌的經營策略之一，據Influencer Marketing Hub預估，目前全球網紅行銷市場將在今年成長到 164 億美元，並在未來的幾年內，網紅行銷熱潮亦會更盛，尚未加入網紅市場的品牌現在正是加入的最佳時機。

2022臺北網紅節由臺北市政府商業處、台灣新媒體發展協會、旺旺中時媒體集團共同主辦，momo購物網、伊林娛樂、iKala協辦，將在今年推出「臺北網紅嘉年華」於11月11日至13日在信義區香堤大道盛大舉行，邀請臺北商圈店家及各大品牌企業進駐與百名網紅現場造勢，共創臺北市經濟高峰。

臺北網紅嘉年華活動期間將規劃品牌直播及大會舞台活動，與線上線下民眾同時進行互動交流，活動期間同時邀請「TY Star網紅獎」入圍網紅至現場宣傳，於自媒體平台上創造聲量，將活動擴大曝光。

2021臺北網紅節活動現場，網紅進行直播試用產品進行導購。 (圖／太陽星網路科技公司提供)

2022臺北網紅節系列活動內容，包括「TY Star網紅獎」選拔活動、「臺北網紅嘉年華」、「臺北網紅節商城」、「KOL直播秀」等，活動邀請臺北商圈店家及企業提供明星商品至momo購物網的臺北網紅節商城做線上銷售，亦於11月11日於香堤大道舉辦之「臺北網紅嘉年華」現場展示，並進行網紅直播帶貨，藉此運用網紅口碑行銷方式開創商機，以網紅年輕創意思維注入新力量，宣傳臺北商圈多元面貌，進而提升經濟效益。